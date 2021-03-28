Обострение: Зеленский хочет обсудит ситуацию на Донбассе с "нормандской четверкой"

Она подчеркнула, что количество случаев открытия огня увеличилась с начала года.

"Президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки", - добавила Мендель.

По ее словам, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда чуть ли не впервые за годы боевых действий на Донбассе количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз.

Напомним, на Донбассе российские боевики нарушили режим перемирия семь раз в воскресенье, 28 марта. Потерь среди личного состава нет.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин относительно войны на Донбассе занял выжидательную позицию. Он ищет слабое место, чтобы решить конфликт на языке ультиматумов.