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Обострение между Азербайджаном и Арменией: Пашинян пожаловался Путину

Фото: Пашинян провел разговор с Путиным на фоне обострения между Азербайджаном и Арменией (facebook.com/tv360)
Автор: Олег Васкив

На фоне обострения на границе с Азербайджаном премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Арменпресс".

Глава армянского правительства жаловался и говорил о "провокационных, агрессивных" действиях вооруженных сил Азербайджана, которые "сопровождались обстрелами с артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия".

На этом Пашинян не остановился и сделал заявление о "важности адекватной реакции международного сообщества". В конце разговора стороны договорились быть на связи по поводу обострения на границе.

Затем премьер-министр Армении позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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