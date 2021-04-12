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Обострение на Донбассе: погиб еще один украинский военный

Новина українською → Донбасс, Понедельник 12 апреля 2021 13:00
Обострение на Донбассе: погиб еще один украинский военный Фото: на Донбассе погиб боец ООС (mil gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов боевиков погиб еще один украинский военный. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Север".

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ, сообщили в ОТУ.

"В результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Отметим, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 11 апреля. Украинских военных обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было.

После того в Кремле заявили, что за последние дни запросов от президента Владимира Зеленского на переговоры с президентом РФ не было.

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