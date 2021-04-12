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Загострення на Донбасі: загинув ще один український військовий

Новость на русском → Донбас, Понеділок 12 квітня 2021 13:00
Загострення на Донбасі: загинув ще один український військовий Фото: на Донбасі загинув боєць ООС (mil gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілів бойовиків загинув ще один український військовий. Це сталось в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Північ".

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Північ".

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ, повідомили в ОТУ.

"Внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Зазначимо, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 11 квітня. Українських військових обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було.

Після того в Кремлі заявили, що за останні дні запитів від президента Володимира Зеленського на переговори з президентом РФ не було.

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