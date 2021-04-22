ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обострение на Донбассе: ОБСЕ фиксирует рост количества жертв среди гражданского населения

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 22:41
Обострение на Донбассе: ОБСЕ фиксирует рост количества жертв среди гражданского населения Фото: СММ ОБСЕ фиксирует нарушения против гражданских (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Украина

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что миссия зафиксировала усиление и боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Также фиксируют рост количества жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщают в пресс-службе ОБСЕ.

Он отметил, что сегодня на Донбассе существует ряд тенденций, вызывающих беспокойство.

"Каждая жертва опустошает семьи и общины, а также еще больше обостряет напряженную ситуацию, приводя к циклу насилия, что подрывает направленные на урегулирование ситуации политические усилия", - заявил он.

Председатель СММ подчеркнул, что, несмотря на усиление миссией своих усилий по содействию, это не может заместить обязательства сторон по осуществлению необходимых шагов для полного выполнения мер по усилению режима прекращения огня.

"Стороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения огня не существует", - добавил он.

Раньше генсек ОБСЕ призвала развести силы и отвести вооружение от линии фронта на Донбассе.

РБК-Украина писало, что за сутки ОБСЕ зафиксировала более 280 нарушений "тишины" на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ОБСЕ Донбасс
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше