Обострение на Донбассе: боевики вели обстрелы с жилых кварталов

Оккупационные войска на Донбассе провели 2 июня провокационные обстрелы, разместившись в жилых районах. Украинские военные на провокации не поддались.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Установлено, что противник вел огонь с северной части села Новоласпа. С этой точки выпустили 13 мин 82-го калибра. Также рядом с домами мирных жителей Староласпы боевики разместили 152 мм артиллерийские системы - из них провели три обстрелы в сторону украинских позиций возле Старогнатовки.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, зафиксированы минометы противника на границе участка разведения №3 "Петровское". Боевики также обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Богдановки.

В штабе считают, что оккупационные войска пытались спровоцировать украинские силы открыть огонь в ответ, чтобы дискредитировать их накануне встречи Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 2 июня в Берлин прибыла украинская делегация для переговоров, на повестке дня: деокупация ОРДЛО и Крыма.