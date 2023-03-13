Оборудка на 60 млн доларів: екс-голову ДПЗКУ екстрадували в Україну

Зазначимо, що НАБУ не наводить імені, проте, судячи з опису, йдеться про Петра Вовчука.

Фото: Петро Вовчук (latifundist.com)

Повідомляється, що екстрадиції посадовця передувала спільна операція детективів НАБУ та правоохоронців двох країн, результатом якої стало затримання колишнього посадовця у жовтні 2019 року у Вільнюсі.

НАБУ нагадує, що з березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку. Після затримання колишній посадовець прагнув уникнути відповідальності та подав прохання про притулок у Литві, проте отримав відмову. Вже після рішення про екстрадицію фігурант намагався його оскаржити нібито через небезпеку, спричиненою повномасштабною війною, розв'язаною РФ. Тепер після чотирьох років судового розгляду його доставили до України.

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та колишні посадовці ДПЗКУ, серед яких і Вовчук, організували корупційну схему, за якою зерно, яке належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання поставили в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ не отримала кошти та зазнала збитків у розмірі понад 60 млн доларів.

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