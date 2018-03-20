Оборот розничной торговли в Украине с начала года вырос на 7,5%

В январе-феврале 2018 г. оборот розничной торговли в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. в сопоставимых ценах возрос на 7,5%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины (Госстат).

При этом оборот розничной торговли в феврале 2018 г. по сравнению с январем снизился на 5,4%, а с февралем 2017 г. вырос на 5,6%.

"Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе-феврале 2018р. по сравнению с январем-февралем 2017г. наблюдался в Закарпатской (на 12,8%), Винницкой (на 11,5%), Сумской (на 11,5%), Черниговской (на 10,6%), Николаевской (на 10,2%) и Черкасской (на 9,3%) областях", - говорится в выпуске.

Фото: Госстат

Напомним, в декабре 2017 сообщалось, что розничная торговля в Украине за 11 месяцев выросла на 8%. На тот момент объем розничной торговли составил почти 725 млрд гривен.