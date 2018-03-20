Оборот роздрібної торгівлі в Україні з початку року зріс на 7,5%

У січні-лютому 2018 р. оборот роздрібної торгівлі в Україні порівняно з аналогічним періодом 2017 р. у порівнянних цінах зріс на 7,5%. Про це йдеться у експрес-випуску Державної служби статистики України (Держстат).

При цьому оборот роздрібної торгівлі у лютому 2018 р. порівняно із січнем знизився на 5,4%, а з лютим 2017 р. зріс на 5,6%.

"Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні-лютому 2018р. порівняно із січнем-лютим 2017р. спостерігалося в Закарпатській (на 12,8%), Вінницькій (на 11,5%), Сумській (на 11,5%), Чернігівській (на 10,6%), Миколаївській (на 10,2%) та Черкаській (на 9,3%) областях", - йдеться у випуску.

Фото: Держстат

Нагадаємо, у грудні 2017 повідомлялося, що роздрібна торгівля в Україні за 11 місяців зросла на 8%. На той момент обсяг роздрібної торгівлі склав майже 725 млрд гривень.