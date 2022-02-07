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Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще 20%. Каких операций больше

Автор: Александр Белоус

Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным пресс-службы, в топ-4 кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт - 75%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов - 7,7%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи - 4,9%;
  • со счетов по вкладам физических лиц - 4,7%.

Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

  • операции клиентов с использованием платежных карт - 33,2%;
  • торговая выручка - 31,7%;
  • выручка от всех видов услуг - 12,4%.

Напомним, общая сумма наличных, находящейся в обращении в Украине на 1 января 2022 года, составила 627,6 млрд грн. Это на 69,1 млрд грн, или на 12,4% больше, чем на 1 января 2021 года - 558,5 млрд грн.

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Национальный банк Украины