RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще 20%. Яких операцій найбільше

Автор: Олександр Білоус

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за 2021 рік зріс на 19,1% до 2521 млрд грн. Обсяг видачі готівки із кас банків зріс на 15% до 2586 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними прес-служби, у топ-4 касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток - 75%;
  • для придбання іноземної валюти в клієнтів - 7,7%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку - 4,9%;
  • з рахунків за вкладами фізичних осіб - 4,7%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

  • операції клієнтів із використанням платіжних карток - 33,2%;
  • торговельна виручка - 31,7%;
  • виручка від усіх видів послуг - 12,4%.

Нагадаємо, загальна сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 січня 2022 року, становила 627,6 млрд грн. Це на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на 1 січня 2021 року - 558,5 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України