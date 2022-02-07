Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще 20%. Каких операций больше
Фото: операции с наличными за 2021 год выросли на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).
По данным пресс-службы, в топ-4 кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт - 75%;
- для приобретения иностранной валюты у клиентов - 7,7%;
- для подкрепления операторов почтовой связи - 4,9%;
- со счетов по вкладам физических лиц - 4,7%.
Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
- операции клиентов с использованием платежных карт - 33,2%;
- торговая выручка - 31,7%;
- выручка от всех видов услуг - 12,4%.
Напомним, общая сумма наличных, находящейся в обращении в Украине на 1 января 2022 года, составила 627,6 млрд грн. Это на 69,1 млрд грн, или на 12,4% больше, чем на 1 января 2021 года - 558,5 млрд грн.