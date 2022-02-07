Оборот готівки в Україні зріс за 2021 рік ще 20%. Яких операцій найбільше
Фото: операції з готівкою за 2021 рік зросли на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за 2021 рік зріс на 19,1% до 2521 млрд грн. Обсяг видачі готівки із кас банків зріс на 15% до 2586 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
За даними прес-служби, у топ-4 касових операцій з видачі готівки потрапили видачі (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток - 75%;
- для придбання іноземної валюти в клієнтів - 7,7%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку - 4,9%;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб - 4,7%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів із використанням платіжних карток - 33,2%;
- торговельна виручка - 31,7%;
- виручка від усіх видів послуг - 12,4%.
Нагадаємо, загальна сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 січня 2022 року, становила 627,6 млрд грн. Це на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на 1 січня 2021 року - 558,5 млрд грн.