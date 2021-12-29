Обороняли порт и зачищали аэродром: морпехи провели учения под Одессой

В Одесской области состоялись батальоно-тактические учения отдельного батальона бригады морской пехоты. Батальон был поднят по тревоге и загрузился на боевую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook .

По легенде учений, морпехи, сопротивляясь "противнику", совершили марш в один из морских портов. Они обороняли его и разоблачили расположение местонахождение объектов врагов. Во время встречного боя украинские бойцы захватили и зачистили аэродром, который находился под временным контролем условного противника.

Также морпехи оборудовали новые позиции в районе аэродрома. Они успешно выполнили поставленную задачу - обеспечили высадку воздушного десанта своих подразделений.

Роль противника выполняли бойцы разведывательной роты, взвод снайперов отдельной бригады морской пехоты. Они на протяжении учений оказывали мощное сопротивление.

"По оценкам огневых посредников и руководителя учений, военнослужащие действовали уверенно и профессионально", - говорится в сообщении.