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Обороняли порт и зачищали аэродром: морпехи провели учения под Одессой

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Одесская область, Среда 29 декабря 2021 12:09
Обороняли порт и зачищали аэродром: морпехи провели учения под Одессой Фото: морпехи провели учения в Одесской области (facebook.com/35obrmp)
Автор: Иванна Шовкун

В Одесской области состоялись батальоно-тактические учения отдельного батальона бригады морской пехоты. Батальон был поднят по тревоге и загрузился на боевую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook.

По легенде учений, морпехи, сопротивляясь "противнику", совершили марш в один из морских портов. Они обороняли его и разоблачили расположение местонахождение объектов врагов. Во время встречного боя украинские бойцы захватили и зачистили аэродром, который находился под временным контролем условного противника.

Также морпехи оборудовали новые позиции в районе аэродрома. Они успешно выполнили поставленную задачу - обеспечили высадку воздушного десанта своих подразделений.

Роль противника выполняли бойцы разведывательной роты, взвод снайперов отдельной бригады морской пехоты. Они на протяжении учений оказывали мощное сопротивление.

"По оценкам огневых посредников и руководителя учений, военнослужащие действовали уверенно и профессионально", - говорится в сообщении.

Фото: морпехи успешно прошли учения (facebook.com/35obrmp)

Напомним, Украина вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым проводила военные учения. Состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

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