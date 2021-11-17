ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Морпехи, танки и авиация. Украина провела учения возле Крыма

Новина українською →
Херсон, Среда 17 ноября 2021 12:01
Морпехи, танки и авиация. Украина провела учения возле Крыма Фото: Украина провела учения возле Крыма (МОУ)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым провела военные учения. Состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.

К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

Военные дали отпор условному отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Украина
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"