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Захищали порт і зачищали аеродром: морпіхи провели навчання під Одесою

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Одеська область, Середа 29 грудня 2021 12:09
Захищали порт і зачищали аеродром: морпіхи провели навчання під Одесою Фото: морпіхи провели навчання на Одещині (facebook.com/35obrmp)
Автор: Іванна Шовкун

На Одещині відбулися батальйоно-тактичні навчання окремого батальйону бригади морської піхоти. Батальйон був піднятий по тривозі і завантажився на бойову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського у Facebook.

За легендою навчань, морпіхи, опираючись "противнику", здійснили марш до одного з морських портів. Вони обороняли його і викрили місцезнаходження об'єктів ворогів. Під час зустрічного бою українські бійці захопили та зачистили аеродром, що знаходився під тимчасовим контролем умовного противника.

Також морпіхи обладнали нові позиції в районі аеродрому. Вони успішно виконали поставлене завдання - забезпечили висадку повітряного десанту своїх підрозділів.

Роль противника виконували бійці розвідувальної роти, взвод снайперів окремої бригади морської піхоти. Вони протягом навчань чинили сильний опір.

"За оцінками вогневих посередників та керівника навчань, військовослужбовці діяли впевнено та професійно", - йдеться у повідомленні.

Фото: морпіхи успішно пройшли навчання (facebook.com/35obrmp)

Нагадаємо, Україна поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим проводила військові навчання. Відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стріляниною та залученням авіації.

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