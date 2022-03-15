Оборону столицы усиливают. Киевскую ОГА возглавил экс-командующий ООС

"Оккупанты надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд. Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области я назначил главой областной военной администрации Александра Павлюка", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что уволенный глава Киевской ОГА Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

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