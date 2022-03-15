RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оборону столиці посилюють. Київську ОДА очолив екс-командувач ООС

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський призначив нового главу Київської обласної адміністрації. Ним став екс-командувач ООС Олександр Павлюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час відеозвернення.

"Окупанти сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив главою обласної військової адміністрації Олександра Павлюка", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що звільнений голова київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Нагадаємо, в Україні 20 день триває війна проти РФ. Деталі про ситуацію в країні читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти України