Оборону столиці посилюють. Київську ОДА очолив екс-командувач ООС

"Окупанти сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив главою обласної військової адміністрації Олександра Павлюка", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що звільнений голова київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

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