На оборону Часового Яру перекинули 24 бригаду: ситуація "надзвичайно важка"

Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру. У бригаді кажуть, що ситуація в місті та навколо нього "надзвичайно важка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр у Facebook .

"Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні бригади йдеться, що окупанти постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт з півночі та півдня.

Нагадаємо, 18 червня Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр.

Інститут вивчення війни у звіті за 19 червня повідомляв, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжували наступальні операції в цьому районі 18 і 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в центрі Калинівки (на північ від Часового Яру).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.