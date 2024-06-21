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На оборону Часового Яру перекинули 24 бригаду: ситуація "надзвичайно важка"

П'ятниця 21 червня 2024 04:19
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На оборону Часового Яру перекинули 24 бригаду: ситуація "надзвичайно важка" Фото: 24 ОМБр передислокована для посилення оборони в район Часового Яру (facebook.com/24th.brigade)
Автор: Вадим Ребрина

Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру. У бригаді кажуть, що ситуація в місті та навколо нього "надзвичайно важка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр у Facebook.

У повідомленні бригади йдеться, що окупанти постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт з півночі та півдня.

Крім того, окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

"Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються просунутися до мікрорайону Новий міста Часів Яр.

Інститут вивчення війни у звіті за 19 червня повідомляв, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжували наступальні операції в цьому районі 18 і 19 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в центрі Калинівки (на північ від Часового Яру).

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