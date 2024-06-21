На оборону Часова Яра перебросили 24 бригаду: ситуация "чрезвычайно тяжелая"

Подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часова Яра. В бригаде говорят, что ситуация в городе и вокруг него "чрезвычайно тяжелая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр в Facebook .

В сообщении бригады говорится, что оккупанты постоянно устраивают массированные лобовые штурмы, а также пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Кроме того, оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

"Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим собратьям. Отомстим за каждого", - говорится в сообщении.