Оборонці Маріуполя долучилися до забігу "Біжу за мову" на підтримку військовополонених

Вівторок 02 вересня 2025 17:27
Оборонці Маріуполя долучилися до забігу "Біжу за мову" на підтримку військовополонених Фото: забіг "Біжу за мову" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

На ВДНГ у Києві відбувся фінальний забіг щорічної благодійної акції "Біжу за мову", організованої "Рухом Єдині". У ньому взяли участь пів тисячі українців, серед яких - оборонці Маріуполя, які повернулися з полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз заходу.

Крім традиційної й головної мети - популяризації переходу на українську мову, цьогорічний забіг присвятили українцям та українкам, які перебувають у російському полоні.

Відтак, одним із партнерів "Біжу за мову"-2025 став проєкт підтримки захисників і захисниць Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі". А серед тих, хто подолав дистанцію в 1 км, був морський піхотинець, ветеран та амбасадор ГО "Серце Азовсталі" Олександр Дідур.

"Сьогодні я тут, щоб сказати: ми не мовчатимемо. Я знаю ціну мовчання. І я знаю ціну голосу. Для мене цей забіг - не просто про спорт. Це про свободу. Про тих, хто зараз у неволі й чекає, коли їх почує світ", - розповів Олександр Дідур

Ветеран подякував організаціям "Рух Єдині" та "Серце Азовсталі" за те, що вони об’єднують людей, і зазначив, що спільно з "Серцем Азовсталі" вони активно працюють над адвокацією звільнення українських військовополонених як в Україні, так і за її межами. Зокрема, оборонців Маріуполя, які четвертий рік чекають на повернення додому.

"І сьогодні кожен кілометр, який ми пробіжимо, - це крок до того, аби голос наших побратимів і посестер, які залишаються в полоні, звучав голосніше", - зазначив Олександр Дідур.

Оборонці Маріуполя долучилися до забігу &quot;Біжу за мову&quot; на підтримку військовополоненихФото: забіг "Біжу за мову" (прес-служба)

За словами співзасновника "Руху Єдині" Івана Капелюшника, тему цьогорічного забігу обирали з думкою про те, що говорити українською - це свобода і право, яке нині захищають тисячі хоробрих воїнів. А ті, хто досі в полоні ворога, цього права насильно позбавлені.

"Цьогоріч ми бігли за свободу кожного українця та українки, які опинилися в неволі. Поки вони тримаються там, ми маємо не мовчати й діяти тут. Вдячний усім, хто підтримав ініціативу, і впевнений, що "Біжу за мову" матиме продовження і в наступному році", - зазначив Капелюшник.

Забіг "Біжу за мову"

Загалом учасники долали дистанції від 300 метрів для дітей до 21 км для дорослих.

133 людини взяли участь в акції онлайн, подолавши дистанції у різних куточках України.

Кошти, зібрані від реєстрацій, буде спрямовано на проведення безкоштовних курсів і розмовних клубів української у прифронтових та деокупованих громадах, а також на освітні програми для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Маріуполь Ветерани
