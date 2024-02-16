Оборонці Куп’янська отримали черговий позашляховик Nissan X-Trail від Favbet Foundation

Автомобіль допомагає бійцям ЗСУ ефективно виконувати бойові завдання в районі міста Куп’янськ Харківської області.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші Сили оборони країни отримали вже 270 автомобілів за сприяння Favbet Foundation, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проекту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24.

Фонд є активним учасником проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації. Він зокрема є одним із найбільших донаторів проектів UNITED24 із закупівлі FPV-дронів.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.