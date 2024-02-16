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Защитники Купянска получили очередной внедорожник Nissan X-Trail от Favbet Foundation

Фото: защитники Купянска получили очередной внедорожник Nissan X-Trail от Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины очередной внедорожник Nissan X-Trail.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль помогает бойцам ВСУ эффективно выполнять боевые задания в районе города Купянск Харьковской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны страны получили уже 270 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армия дронов" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.

Фонд является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.

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