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Оборонці Авдіївки отримали партію FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation

Четвер 19 жовтня 2023 15:04
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Оборонці Авдіївки отримали партію FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation Фото: оборонці Авдіївки отримали партію FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Один із спеціальних підрозділів Національної гвардії України отримав партію з 10 FPV-дронів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Дрони-камікадзе надійшли в розпорядження підрозділу, який бере участь в операції з оборони Авдіївки Донецької області, позиції довкола якої окупанти масово штурмують упродовж останніх 10 днів.

"Дрони стануть нашим оборонцям у пригоді для доставки запальних "подарунків" окупантам на Авдіївському напрямку", - говорять у фонді.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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