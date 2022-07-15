Оборонный бюджет США увеличивает помощь Украине и вводит контроль за использованием, - Маркарова

Принятый Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год предусматривает 1 млрд долларов в рамках инициативы по безопасности Украины. Помощь была увеличена на 700 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову в Facebook.
Как отметила Маркарова, документом предусмотрено общее финансирование в размере 839 млрд долларов. Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.
По ее словам, законопроект требует от генерального инспектора (Inspector General) надзора за использованием помощи Украине, а также требует отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев. Также документ требует ежеквартальных брифингов о мерах по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.
Маркарова сообщила, что законопроект также:
Как сообщало РБК-Украина, сейчас администрация президента США использует средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.
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