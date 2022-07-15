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Оборонный бюджет США увеличивает помощь Украине и вводит контроль за использованием, - Маркарова

Фото: посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Принятый Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год предусматривает 1 млрд долларов в рамках инициативы по безопасности Украины. Помощь была увеличена на 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову в Facebook.

Как отметила Маркарова, документом предусмотрено общее финансирование в размере 839 млрд долларов. Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.

По ее словам, законопроект требует от генерального инспектора (Inspector General) надзора за использованием помощи Украине, а также требует отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев. Также документ требует ежеквартальных брифингов о мерах по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.

Маркарова сообщила, что законопроект также:

  • - предполагает борьбу с зависимостью от российской энергетики, которая требует от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США (U.S. European Command Area) принятия планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме;
  • - требует отчета о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими фильтрационными лагерями, и угрозах, вызванные глобальным кризисом продовольственной безопасности;
  • - требует отчета об усилиях РФ в расширении своего присутствия и вредоносного влияния в Латинской Америке и Карибском бассейне;
  • - требует отчета о развертывании группы Вагнера в Африке и связанной с этим дестабилизации "хрупких" государств, нападениях на гражданское население и других преступлениях, а также связях с российским государством.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас администрация президента США использует средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

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