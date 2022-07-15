Оборонний бюджет США збільшує допомогу Україні та передбачає контроль за використанням, - Маркарова

Ухвалений Палатою представників законопроект про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає 1 млрд доларів у рамках ініціативи щодо гарантування безпеки України. Допомогу було збільшено на 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову у Facebook .

Як зазначила Маркарова, документом передбачено загальне фінансування в розмірі 839 млрд доларів. Для вступу в силу закон має бути ухвалено Сенатом та підписано президентом США. Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом.

За її словами, законопроект вимагає від генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців. Також документ вимагає щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами.

Маркарова повідомила, що законопроект також: