Оборонные предприятия Германии могут продать Украине вооружения на 300 млн евро, - СМИ

Украина сможет самостоятельно покупать вооружение у оборонных предприятий Германии. Предварительно оговорено о вооружениях и оборудовании на сумму 300 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газету Süddeutschen Zeitung.

Отмечается, что решение о поставках оружия в Украину будет принимать специальный комитет при Минобороны Германии. Украина сможет приобрести у оборонных предприятий Германии вооружение и оборудование, которое ранее заказывали. Всего в списке около 200 наименований, а именно 2 650 противотанковых гранатометов и минометов, бронированные машины и автобусы, 18 разведывательных беспилотников, 3 000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов. Всего в списке около 200 наименований, говорится в публикации.