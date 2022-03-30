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Оборонные предприятия Германии могут продать Украине вооружения на 300 млн евро, - СМИ

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Берлин, Среда 30 марта 2022 17:42
Оборонные предприятия Германии могут продать Украине вооружения на 300 млн евро, - СМИ Фото: Украина сможет купить у Германии оружие (livejournal com)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет самостоятельно покупать вооружение у оборонных предприятий Германии. Предварительно оговорено о вооружениях и оборудовании на сумму 300 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газету Süddeutschen Zeitung.

Отмечается, что решение о поставках оружия в Украину будет принимать специальный комитет при Минобороны Германии.

Украина сможет приобрести у оборонных предприятий Германии вооружение и оборудование, которое ранее заказывали. Всего в списке около 200 наименований, а именно 2 650 противотанковых гранатометов и минометов, бронированные машины и автобусы, 18 разведывательных беспилотников, 3 000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов. Всего в списке около 200 наименований, говорится в публикации.

Напомним, министр обороны ФНР Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не сможет поставлять в Украину оружие через Бундесвер (Вооруженные силы ФНР).

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