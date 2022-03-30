ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оборонні підприємства Німеччини можуть продати Україні озброєння на 300 млн євро, - ЗМІ

Новость на русском →
Берлін, Середа 30 березня 2022 17:42
Оборонні підприємства Німеччини можуть продати Україні озброєння на 300 млн євро, - ЗМІ Фото: Україна зможе купити у Німеччини зброю (livejournal com)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зможе самостійно купувати озброєння у оборонних підприємств Німеччини. Попередньо обумовлено про озброєння та обладнання на суму 300 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Süddeutschen Zeitung.

Зазначається, що рішення про постачання зброї в Україну прийматиме спеціальний комітет при Міноборони Німеччини.

Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляли. Всього в списку близько 200 найменувань, а саме 2 650 протитанкових гранатометів і мінометів, броньовані машини і автобуси, 18 розвідувальних безпілотників, 3 000 приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів. Всього в списку близько 200 найменувань, йдеться в публікації.

Нагадаємо, Міністр оборони ФНР Христина Ламбрехт заявила, що Німеччина не зможе постачати в Україну зброю через Бундесвер (Збройні сили ФНР).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Війна Росії проти України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі