Оборонні підприємства Німеччини можуть продати Україні озброєння на 300 млн євро, - ЗМІ

Україна зможе самостійно купувати озброєння у оборонних підприємств Німеччини. Попередньо обумовлено про озброєння та обладнання на суму 300 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Süddeutschen Zeitung.

Зазначається, що рішення про постачання зброї в Україну прийматиме спеціальний комітет при Міноборони Німеччини. Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляли. Всього в списку близько 200 найменувань, а саме 2 650 протитанкових гранатометів і мінометів, броньовані машини і автобуси, 18 розвідувальних безпілотників, 3 000 приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів. Всього в списку близько 200 найменувань, йдеться в публікації.