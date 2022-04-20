Оборонные компании и олигархи. Британия введет новые санкции против РФ на этой неделе, - СМИ

В Великобритании на этой неделе планируют ввести новые санкции против России. Они могут коснуться российских компаний военно-промышленного комплекса и олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как информирует издание, ссылаясь на осведомленный источник, вероятно, будут нацелены на российские военные и оборонные компании, а также на еще большее количество олигархов и соратников Путина.

По данным собеседника агентства, Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары.

Кроме того, отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".

Напомним, находясь с визитом в Украине британский премьер Борис Джонсон пообещал, что Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России и поставит Киеву бронетехнику и противокорабельные ракеты.

Добавим, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров стран Запада о работе над новыми санкциями против России. Они, в частности, могут включить сферу энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.