Оборонные игры: почему НАБУ активно взялось за дела Гладковского

В начале весны прошлого года журналисты "Бигус.Инфо" обнародовали переписку из мобильного телефона молодого бизнесмена Виталия Жукова. Из нее следовало, что ряд делков, используя фиктивную фирму "Оптимумспецдеталь", якобы поставляют по завышенным ценам контрабандные детали и технику из России на заводы "Укроборонпрома".

В переписке были названы имена руководителей госконцерна, директоров военных заводов и правоохранителей, якобы причастных к этим схемам. Наибольший резонанс вызвало то, что в переписке упоминалось имя Олега Гладковского, на то время первого замсекретаря СНБО и товарища президента Порошенко, а также его сына Игоря.

Теоретическая связь якобы преступных схем и тогдашнего главы государства была использована его оппонентами в ходе избирательной кампании, а фамилия "Свинарчук" стала нарицательной. Однако само расследование происходило странным образом.

Сначала дело вела военная прокуратура, затем материалы были переданы в НАБУ, но там заявили, что часть документов утрачена. Затем документы "нашлись", а руководители НАБУ, САП, Генпрокуратуры и ГБР по очереди начали обвинять друг друга в саботировании расследования. Телефон, на котором хранились оригиналы обнародованных в СМИ сообщений, тем временем оказался уничтожен.

В конце апреля текущего года пресс-служба НАБУ сообщила, что пять руководителей "Оптимумспецдетали" получили подозрение в легализации преступных доходов на 49,3 млн гривен, а двое бывших руководителей Минобороны – в закупке по завышенным ценам военных грузовиков корпорации "Богдан", которую контролировал Гладковский.

Сам экс-первый замсекретаря СНБО еще осенью получил подозрение в этом деле. Его сын пока что фигурирует в уголовных производствах как свидетель и параллельно судится с журналистами за свою репутацию.

История дела

По версии НАБУ, основатели "Оптимумспецдеталь" Виталий Жуков и Андрей Рогоза в 2015 году якобы организовали ряд фиктивных фирм для поставок контрабандных запчастей из России на заводы "Укроборонпрома" по завышенным ценам и без уплаты всех необходимых налогов. В журналистском расследовании они были названы друзьями Игоря Гладковского.

Так, к примеру, по данным следствия, бизнесмены продали украинскому военному предприятию российские высотомеры для самолетов АН, завысив цену в семь раз, и получив в результате 14 млн гривен. Кроме того, "Оптимумспецдеталь" поставляла на бронетанковые заводы списанные запчасти как новые и также по завышенным ценам.

Еще в марте прошлого года Рогозе и Жукову были предъявлены обвинения в неуплате налогов на 26 млн гривен. Они признали свою вину, уплатили указанную сумму в госбюджет и заключили сделку со следствием. Тем не менее, в сентябре 2019 года Шевченковский суд Киева из-за процессуальных неточностей отказался утвердить сделку и закрыть дело.

НАБУ инициировало еще одну судебно-экономическую экспертизу, которая установила новый размер убытков. Теперь сумма неуплаченных налогов составляет не 26, а почти 50 млн гривен. Потому руководителям "Оптимумспецдетали" предъявили новое подозрение в неуплате налогов на эту сумму, а кроме того в легализации (отмывании) преступных доходов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила суд арестовать бывшего сотрудника "Укроборонпрома" и создателя "Оптимумспецдетали" Виталия Жукова. Суд отказал прокурорам и отпустил подозреваемого под залог в 5 млн гривен.

Прокуроры САП акцентируют внимание, что изъятая переписка из мессенджера WhatsApp свидетельствует об общении Жукова с высокопоставленными чиновниками, в том числе с заместителем Главного военного прокурора Игорем Козловым. Таким образом, обвинение считает, что у фигурантов дела были высокие покровители, в том числе в правоохранительных органах и оборонном секторе.

Что касается Игоря Гладковского и его отца, то на данном этапе подозрение им не предъявлено, они фигурируют в качестве свидетелей.

Перспективу вручения им подозрения прокурор САП Максим Грищук, ведущий это дело, комментировать отказался, сославшись на ст. 222 Уголовного процессуального кодекса (недопустимость разглашения ведомостей досудебного расследования). По его словам, дело активизировалось именно сейчас по ряду причин, в том числе из-за окончания экономической экспертизы.

В свою очередь, защита Жукова прямо намекает на политический характер расследования.

"В данном деле есть чисто политический подтекст, чисто политическая составляющая. Это общеизвестный факт. Из-за того, что в этом деле присутствует господин Гладковский – сын экс-замсекретаря СНБО. Общество связывает это дело с произошедшими кардинальными изменениями, в частности, есть такое мнение, что именно благодаря этому делу экс-президент Порошенко проиграл выборы", – заявил на суде его адвокат Александр Мирошник.

Он уверен, что именно из-за данного обстоятельства НАБУ не хочет "надлежащим образом" расследовать это дело. Адвокат считает, что его подзащитный, поставляя военную технику, "занимался полезной для страны деятельностью".

"Та деятельность, которой занимался мой подзащитный, была нужна стране, просто страна это не хочет признавать", – резюмировал он.

Что касается второго дела, где фигурирует фамилия Гладковского, то оно тоже начало быстро набирать обороты весной этого года. Еще в октябре 2019 года экс-соратник Порошенко получил подозрение в незаконном лоббировании закупки грузовиков "Богдан-МАЗ" для нужд Минобороны. Теперь же новыми фигурантами этого уголовного производства стали бывшие замминистра обороны Игорь Павловский и начальник профильного департамента оборонного ведомства Андрей Араптанов.

"Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор департамента в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом", – сообщило НАБУ, подчеркнув, что действия подозреваемых нанесли ущерб государству на 17,4 млн гривен.

Расследование без увольнения

На активное продвижение НАБУ в расследовании хищений в оборонке положительно отреагировала новая власть. Хотя буквально пару недель назад отдельные депутаты "Слуги народа" жестко критиковали директора бюро Артема Сытника и даже подготовили законопроект, который теоретически может быть использован для его увольнения.

Офис президента Владимира Зеленского в своем пресс-релизе приветствовал объявление новых подозрений по "делам Свинарчуков", намекнув, что именно предыдущая власть блокировала эти расследования.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, среди которых – политические. Теперь институция начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", – сказано в сообщении Офиса.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что руководство страны не инициирует увольнение Сытника и поддерживает независимость Бюро. На данный момент в Раде зарегистрированы два законопроекта, один из которых внесен депутатами от "Слуги народа" Александром Качурой и Александром Дубинским. Эти документы вводят новые основания для увольнения директора НАБУ.

Накануне объявленных подозрений по делу Гладковского профильный комитет Верховной рады поддержал один из законопроектов, который разрешает увольнять директора Бюро за коррупционное админнарушение. Некоторые депутаты считают, что эта санкция применима к Сытнику, ведь с декабря прошлого года его фамилия значится в Реестре коррупционеров.

Суд оштрафовал его на 3,4 тысячи гривен за нарушение антикоррупционного законодательства. Директор НАБУ, согласно вердикту суда, получил подарок в виде оплачиваемого пребывания на базе отдыха в Ровенской области.

"Теоретически этот законопроект может привести к увольнению (Сытника, – ред.), но неправильно говорить только про персоналии, необходимо говорить об институции. И если есть определенные моменты, когда те или иные персоналии могут "бросать тень" на институции, то эти проблемы надо решить", – объяснила в комментарии РБК-Украина замглавы антикоррупционного комитета Рады Галина Янченко (СН).

Угроза увольнения Сытника вызвала негативную реакцию со стороны МВФ и Совета Европы. Они пригрозили, что "посягательство на независимость" НАБУ может лишить Украину международной поддержки. Глава парламента Дмитрий Разумков после этого заявил, что вопрос увольнения Сытника не стоит на повестке дня.

Информированный собеседник РБК-Украина намекнул, что в активизации "дела Свинарчуков" прослеживается "рука Банковой". Но при этом, по его словам, на данный момент собранных доказательств все же достаточно, чтобы перейти на новый этап расследования.

"Все просто. Есть доказательства – "побежали". Пока что их достаточно для объявления подозрений, хватит ли для суда –посмотрим", – добавил он.

Адвокат Гладковского Руслан Волынец отметил РБК-Украина, что процессуальный статус его клиента не изменился, следствие новых подозрений ему не вручало и не ходатайствовало о изменении меры пресечения. В то же время, по его словам, защите удалось добыть "некие документальные подтверждения" того, что в инкриминируемых экс-руководителю СНБО действиях нет состава преступления.

"Если в общих фразах, то оказалось, что тех действий, в которых обвиняли моего клиента, просто не было", – сказал Волынец.

В свою очередь, сооснователь экспертной организации StateWatch Александр Леменов уверяет, что никакой связи между вручением подозрений и "угрозой" увольнения Сытника нет и быть не может.

Он указывает на то, что изменения в законодательство не имеют обратной силы, а значит, факт совершения директором НАБУ админнарушения до принятия закона не может стать основанием для его увольнения. Запоздалое вручение подозрений фигурантам оборонных скандалов он связывает с процессуальными моментами.

"Я не вижу смысла говорить об "активизации". Просто совпало и совпало. Если бы в НАБУ действительно сильно хотели продемонстрировать лояльность электоральным обещаниям Зеленского, то они бы вручили подозрение не Жукову, а сразу Гладковскому-младшему. И связали бы это все с ближайшим окружением Порошенко", – считает Леменов.

Сроки расследования дел НАБУ о хищениях в оборонке заканчиваются в июне. Если они не будут продлены, то уже до конца года в открытом судебном заседании может быть поставлена точка в самом резонансном вопросе последних дней президентства Порошенко.