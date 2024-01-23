На оборонному заводі в Азербайджані стався вибух: є поранені

Деталі інциденту

"23 січня у ТОВ "Ширванський Аразський завод", що належить міністерству, під час технологічного процесу стався виробничий інцидент, унаслідок якого двоє працівників заводу дістали легкі травми", - йдеться в заяві.

Зазначається, що постраждалих негайно доправили в лікарню. Обидва співробітники, які отримують амбулаторне лікування, повідомили, що почуваються добре.

Що кажуть силовики

У прокуратурі міста Ширван зазначили, що інформація про вибух у підвідомчому міністерству оборонної промисловості ТОВ "Ширванський Аразський завод" надійшла 23 січня близько 15-ї години.

Попереднім розслідуванням встановлено, що внаслідок інциденту 3 людини отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наразі співробітники прокуратури проводять огляд місця події та виконують інші необхідні процесуальні дії. Припускають, що причиною вибуху став удар молотком по 120-міліметровому мінометному снаряду в одному з цехів підприємства. За фактом у прокуратурі міста Ширван триває розслідування.