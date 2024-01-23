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На оборонном заводе в Азербайджане произошел взрыв: есть раненые

Архивное фото: На оборонном заводе в Азербайджане произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Ширван (Азербайджан) на заводе "Араз" сегодня, 23 января, произошел взрыв. Пострадали три человека.

Об этом заявило Министерство оборонной промышленности Азербайджана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.az.

Детали инцидента

"23 января в ООО "Ширванский Аразский завод", принадлежащем министерству, во время технологического процесса произошел производственный инцидент, в результате которого двое работников завода получили легкие травмы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших немедленно доставили в больницу. Оба сотрудника, которые получают амбулаторное лечение, сообщили, что чувствуют себя хорошо.

Что говорят силовики

В прокуратуре города Ширван отметили, что информация о взрыве в подведомственном министерству оборонной промышленности ООО "Ширванский Аразский завод" поступила 23 января около 15 часов. 

Предварительным расследованием установлено, что в результате инцидента 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия. Предполагают, что причиной взрыва стал удар молотком по 120-миллиметровому минометному снаряду в одном из цехов предприятия. По факту в прокуратуре города Ширван продолжается расследование.

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Азербайджан