Оборонний сектор не може скористатися програмою “5-7-9” і не звільняється від ПДВ: як це змінити

Серед перешкод - відсутність довгострокових контрактів, неможливість скористатися програмою “5-7-9”, а також проблеми закупівлі імпортних складових для виробництва оборонної продукції, які не звільняються від ПДВ і ввізного мита.

За її словами, наразі на рівні парламенту і уряду реалізується одразу кілька напрямків для підтримки українського виробника і поширення ідеї економічного патріотизму. Відтак, надважливо, щоб в Україні розвивалася і оборонна галузь, тобто зростав відсоток вітчизняних виробників ОПК.

"Саме тому важливо на рівні законодавчої рамки і нормативно-правових актів Уряду зробити так, щоб український виробник не був жодним чином дискримінований по відношенню до іноземного виробника. І навпаки - щоб в Україні були всі преференції саме для тих підприємств оборонного сектору, які мають українське коріння", - підкреслила Шуляк.

При цьому вона наголосила, що проблеми в ОПК серйозно стримують його розвиток та впливають на ситуацію на полі бою. Йдеться, по-перше, про нерівні умови з імпортними постачальниками. Зокрема, вітчизняні виробники обмежені у прибутку (8–9%), тоді як імпортна продукція постачається за інвойсом із необмеженою ціною. Крім цього, для українських товарів потрібні тривалі випробування, навіть для модифікованих продуктів. Також негативно впливає на виробників такої продукції відсутність механізмів страхування валютних ризиків.

"Друге питання - доступ до фінансів представників оборонної індустрії. Ми знаємо, що в Україні не дуже широко працює проектне фінансування, яке надається українськими банками. Так, в Україні працює велика програма “5-7-9” і добре, що вона підсилюється коштами, які ми отримуємо за програмою Ukraine Facility. Але не всі підприємства оборонної індустрії можуть нею скористатися. Оскільки, наприклад, можуть не мати необхідної заставу. Тобто, не всі можуть пройти через обмеження програми. Це треба виправляти", - зауважила Олена Шуляк.

Ще один проблемний на її думку момент - відсутність довгострокових контрактів. Відсутність чітких планів закупівель у сфері оборони призводить до простоїв підприємств, скорочення персоналу й зниження виробничих потужностей. Також у виробників немає можливості оперативно відновити виробництво у разі появи замовлень.

"Окремий пункт кроків, які мають посилити позиції вітчизняних виробників у сфері ОПК - податкове регулювання. Так, на сьогодні імпортні складові для виробництва оборонної продукції не звільняються від ПДВ і ввізного мита, законодавство обмежує їх закупівлю на склад без контракту, а перелік звільнених від оподаткування товарів не охоплює всі необхідні компоненти. Тому і тут нам потрібно знайти спільне рішення", - наголошує Шуляк.

На думку парламентарки, серед обовʼязкових кроків, які слід реалізувати у цій сфері задля покращення конʼюнктури на ній мають стати мінімізація бюрократії, мінімізація корупційних ризиків, подолання барʼєрів, повʼязані з фінансовими обмеженнями для вітчизняного оборонної сфери.

"Нам слід не боятися експериментувати й впроваджувати новинки, а також впроваджувати адекватні й зрозумілі форми бронювання як у ОПК, так і в бізнесі. Нагадаю, у 2022 році до 80% ухвалених законопроєктів стосувалися саме підтримки сил безпеки і оборони. У 2023-2024 роках цей показник змінився - нині це близько 50%. Тому нам потрібно більше рішень, які ухвалює парламент у випадку, якщо вони стосуються саме того, щоб Україна якнайшвидше виграла цю війну", - резюмувала голова партії "Слуга народу".