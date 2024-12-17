Оборонный сектор не может воспользоваться программой "5-7-9" и не освобождается от НДС: как это изменить

Среди препятствий - отсутствие долгосрочных контрактов, невозможность воспользоваться программой "5-7-9", а также проблемы закупки импортных составляющих для производства оборонной продукции, которые не освобождаются от НДС и ввозной пошлины.

По ее словам, сейчас на уровне парламента и правительства реализуется сразу несколько направлений для поддержки украинского производителя и распространения идеи экономического патриотизма. Следовательно, сверхважно, чтобы в Украине развивалась и оборонная отрасль, то есть рос процент отечественных производителей ОПК.

"Именно поэтому важно на уровне законодательной рамки и нормативно-правовых актов Правительства сделать так, чтобы украинский производитель не был никоим образом дискриминирован по отношению к иностранному производителю. И наоборот - чтобы в Украине были все преференции именно для тех предприятий оборонного сектора, которые имеют украинские корни", - подчеркнула Шуляк.

При этом она отметила, что проблемы в ОПК серьезно сдерживают его развитие и влияют на ситуацию на поле боя. Речь идет, во-первых, о неравных условиях с импортными поставщиками. В частности, отечественные производители ограничены в прибыли (8-9%), тогда как импортная продукция поставляется по инвойсу с неограниченной ценой. Кроме этого, для украинских товаров нужны длительные испытания, даже для модифицированных продуктов. Также негативно влияет на производителей такой продукции отсутствие механизмов страхования валютных рисков.

"Второй вопрос - доступ к финансам представителей оборонной индустрии. Мы знаем, что в Украине не очень широко работает проектное финансирование, которое предоставляется украинскими банками. Да, в Украине работает большая программа "5-7-9" и хорошо, что она усиливается средствами, которые мы получаем по программе Ukraine Facility. Но не все предприятия оборонной индустрии могут ею воспользоваться. Поскольку, например, могут не иметь необходимого залога. То есть, не все могут пройти через ограничения программы. Это надо исправлять", - отметила Елена Шуляк.

Еще один проблемный по ее мнению момент - отсутствие долгосрочных контрактов. Отсутствие четких планов закупок в сфере обороны приводит к простоям предприятий, сокращению персонала и снижению производственных мощностей. Также у производителей нет возможности оперативно возобновить производство в случае появления заказов.

"Отдельный пункт шагов, которые должны усилить позиции отечественных производителей в сфере ОПК - налоговое регулирование. Так, на сегодня импортные составляющие для производства оборонной продукции не освобождаются от НДС и ввозной пошлины, законодательство ограничивает их закупку на склад без контракта, а перечень освобожденных от налогообложения товаров не охватывает все необходимые компоненты. Поэтому и здесь нам нужно найти общее решение", - отмечает Шуляк.

По мнению парламентария, среди обязательных шагов, которые следует реализовать в этой сфере для улучшения конъюнктуры на ней должны стать минимизация бюрократии, минимизация коррупционных рисков, преодоление барьеров, связанных с финансовыми ограничениями для отечественной оборонной сферы.

"Нам следует не бояться экспериментировать и внедрять новинки, а также внедрять адекватные и понятные формы бронирования как в ОПК, так и в бизнесе. Напомню, в 2022 году до 80% принятых законопроектов касались именно поддержки сил безопасности и обороны. В 2023-2024 годах этот показатель изменился - сейчас это около 50%. Поэтому нам нужно больше решений, которые принимает парламент в случае, если они касаются именно того, чтобы Украина как можно быстрее выиграла эту войну", - резюмировала глава партии "Слуга народа".