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Оборонні потреби та ситуація на фронті: Єрмак поговорив з радником Байдена

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП у Telegram.

"Розповів про актуальну ситуацію на фронті, а також про заходи, що вживаються силами оборони для просування вперед. Обговорили потреби України в безпеці, а також формулу миру президента Володимира Зеленського", - написав Єрмак за підсумками переговорів.

Він зазначив, що подякував Саллівану і передав слова подяки президенту Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за потужну підтримку України та всіх українців.

Відносини України та США

Зазначимо, що США є основним союзником України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон вже неодноразово виділяв нашій країні пакети військової допомоги.

Зокрема українські захисники отримували від американців системи протиповітряної оборони Patriot, бойові машини піхоти Bradley, різну артилерію, системи реактивного залпового вогню HIMARS та касетні снаряди.

Останній пакет військової допомоги Україні США оголосили 6 вересня. З його змістом можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

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