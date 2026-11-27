В українському Defense Tech працює до 500 фахівців з ШІ, але виробникам досі бракує інженерів із навичками у вбудованих системах, електроніці та сенсориці. Компанії розглядають кандидатів із суміжних галузей: від автоматизації до розробки медичного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження некомерційної організації AI HOUSE та Міністерства цифрової трансформації України.

Українські оборонні компанії шукають інженерів, які вміють поєднувати штучний інтелект із розробкою електроніки, сенсорів та роботизованої техніки. Таких фахівців на ринку бракує, тому виробники розглядають кандидатів і з інших інженерних галузей.

За оцінками AI HOUSE, в українському Defense Tech працює до 500 AI-фахівців. Серед опитаних, які змінювали роботу, саме оборонні технології показали найбільше зростання частки працевлаштованих серед бізнес-секторів.

Попри приплив кадрів, виробникам досі складно знайти людей із потрібними навичками. Найбільше бракує спеціалістів із вбудованих систем, електроніки, сенсорики, радіочастотних систем та конструювання. Представники компаній розповіли дослідникам, що тому розглядають і кандидатів із суміжних галузей, зокрема інженерів з автоматизації, схемотехніки та розробки медичного обладнання.

Ще одна особливість галузі - високі вимоги до досвіду. Серед опитаних AI-фахівців рівня Middle у Defense Tech працюють 10%, тоді як серед початківців рівня Trainee та Junior - лише 2%. Найм ускладнюють і високі навантаження та відповідальність за результат, до яких готові не всі кандидати.

Для роботи в Defense Tech важливі й фундаментальні інженерні знання. Серед них представники компаній називають математику, фізику та матеріалознавство. Науковий ступінь у відповідній галузі може бути перевагою під час найму.

"Важливо, щоб молоді інженери мали можливість здобувати практичний досвід ще до виходу на ринок праці. Особливо це актуально для таких напрямів, як Embedded AI та робототехніка, де теоретичної підготовки недостатньо", - зазначила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Автори дослідження вважають Embedded AI та робототехніку перспективними напрямами розвитку українського штучного інтелекту. Для підготовки інженерів вони рекомендують розширювати освітні програми з цих технологій, On-device AI та Computer Vision.

Потреба в нових компетенціях зростає разом із розвитком українського AI-ринку. У 2026 році кількість AI-фахівців збільшилася на 18% і сягнула 7200 осіб. За прогнозом AI HOUSE, до 2030 року їхня чисельність може зрости майже вдвічі, до 13 000.