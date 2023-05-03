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Оборонна промисловість ЄС зіткнулася з дефіцитом кадрів, - EurActiv

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Середа 03 травня 2023 22:26
Оборонна промисловість ЄС зіткнулася з дефіцитом кадрів, - EurActiv Фото: Володимир Зеленський, президент України (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

План Європейської комісії зі збільшення виробничих потужностей для виробництва боєприпасів у Європі, включаючи навчання персоналу, ризикує ще більше обтяжити компанії, які намагаються найняти персонал для виробництва устаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EurActiv.

Європейська комісія представила свою пропозицію щодо Закону про підтримку виробництва боєприпасів, покликаному спонукати оборонну промисловість Європи інвестувати в нарощування виробничих потужностей, будь то компоненти ланцюжка поставок, машини або персонал.

У плані поставлено мету для оборонної промисловості провести один мільйон снарядів за 12 місяців.

EurActiv пише, що одна з перешкод, яку виконавчий орган ЄС пропонує усунути, щоб збільшити провадження - це відмова від нормативних вимог, яка спростить правила, що обмежують роботу в нічний час, наприклад, у країнах-членах ЄС, які нині не дозволяють це робити. Оборонні компанії, у тому числі найбільші, щосили намагаються набрати персонал для роботи на своїх заводах.

"Нам важко наймати персонал. Інженери та ручна праця є необхідними людськими ресурсами. Якщо заводи не зможуть знайти людей для збирання обладнання чи експлуатації машин, вони не зможуть наростити виробництво", - заявили представники оборонної промисловості на умовах анонімності.

Отримання довгострокових замовлень та інвестицій також допомогло б із наймом співробітників. За словами представників оборонної промисловості, без довгострокового бачення та замовлень компанії також не можуть пропонувати співробітникам довгострокові контракти.

Нагадаємо, що Європейський союз збільшить об'єми виробництва снарядів до мільйона одиниць в рік. Боєприпаси будуть направляти Україні та членам ЄС.

Сьогодні Єврокомісія представила план з нарощування виробництва снарядів. ЄС виділив 500 млн євро на нарощування темпів виробництва боєприпасів.

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