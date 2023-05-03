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Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров - EurActiv

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Среда 03 мая 2023 22:26
Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров - EurActiv Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

План Европейской комиссии по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов в Европе, включая обучение персонала, рискует еще больше обременить компании, пытающиеся нанять персонал для производства оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurActiv.

Европейская комиссия представила свое предложение по Закону о поддержке производства боеприпасов, призванному побуждать оборонную промышленность Европы инвестировать в наращивание производственных мощностей, будь то компоненты цепочки поставок, машины или персонал.

В плане поставлена цель для оборонной промышленности провести один миллион снарядов за 12 месяцев.

EurActiv пишет, что одно из препятствий, которое исполнительный орган ЕС предлагает устранить, чтобы увеличить производство - это отказ от нормативных требований, который упростит правила, ограничивающие работу в ночное время, например, в странах-членах ЕС, которые сейчас не позволяют это делать . Оборонные компании, в том числе крупнейшие, вовсю пытаются набрать персонал для работы на своих заводах.

"Нам тяжело нанимать персонал. Инженеры и ручной труд являются необходимыми человеческими ресурсами. Если заводы не смогут найти людей для сбора оборудования или эксплуатации машин, они не смогут нарастить производство", - заявили представители оборонной промышленности на условиях анонимности.

Получение долгосрочных заказов и инвестиций также помогло бы с наймом сотрудников. По словам представителей оборонной промышленности, без долгосрочного видения и заказов компании также не могут предлагать сотрудникам долгосрочные контракты.

Напомним, что Европейский союз увеличит объемы производства снарядов до миллиона единиц в год. Боеприпасы будут направляться Украине и членам ЕС.

Сегодня Еврокомиссия представила план по наращиванию производства снарядов. ЕС выделил 500 млн. евро на наращивание темпов производства боеприпасов.

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