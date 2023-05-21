Оборонительная операция продолжается. ВСУ показали уничтожение вражеской техники под Бахмутом
Украинские военные под Бахмутом уничтожили около десяти единиц военной техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Работа 3-й отдельной штурмовой бригады позволила уничтожить 9 единиц вражеской техники:
- один танк;
- 4 ББМ;
- 4 автомобиля.
"Оборонительная операция продолжается", - добавил командующий Сухопутными войсками.
Ситуация в Бахмуте
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вчера, 20 мая, заявил, что его наемники якобы смогли установить полный контроль над Бахмутом. Однако это опровергли как украинские чиновники, так и сам президент, отмечая, что военные ВСУ до сих пор в городе, а бои продолжаются.
В то же время, сегодня заместитель министра обороны Анны Маляр заверила, что украинские воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжили сохранять контроль над частью города.
Заметим, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продвинулись в окрестностях Бахмута еще на 700 м вглубь.
"1730м в длину, и вглубь - еще 700м зачищенной от врага территории. При попытке вернуть отраженные ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение - разбиты в хлам", - сообщили они на своей странице в Facebook.
РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.
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