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Оборонительная операция продолжается. ВСУ показали уничтожение вражеской техники под Бахмутом

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Бахмут, Воскресенье 21 мая 2023 16:58
Оборонительная операция продолжается. ВСУ показали уничтожение вражеской техники под Бахмутом Фото: бои под Бахмутом продолжаются (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные под Бахмутом уничтожили около десяти единиц военной техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Работа 3-й отдельной штурмовой бригады позволила уничтожить 9 единиц вражеской техники:

  • один танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 автомобиля.

"Оборонительная операция продолжается", - добавил командующий Сухопутными войсками.

Ситуация в Бахмуте

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вчера, 20 мая, заявил, что его наемники якобы смогли установить полный контроль над Бахмутом. Однако это опровергли как украинские чиновники, так и сам президент, отмечая, что военные ВСУ до сих пор в городе, а бои продолжаются.

В то же время, сегодня заместитель министра обороны Анны Маляр заверила, что украинские воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжили сохранять контроль над частью города.

Заметим, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продвинулись в окрестностях Бахмута еще на 700 м вглубь.

"1730м в длину, и вглубь - еще 700м зачищенной от врага территории. При попытке вернуть отраженные ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение - разбиты в хлам", - сообщили они на своей странице в Facebook.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

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