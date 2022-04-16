Оборонительная война: глава Минюста Германии обосновал поставки вооружений в Украину

С точки зрения международного права поставки тяжелого вооружения в Украину не приведут к тому, что Германия станет участником войны. Министр юстиции Германии Марко Бушман напомнил, что Украина ведет оборонительную войну.

"Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением - оборонительной войны. Именно таковую ведет Украина… Поэтому, если они осуществляют свое законное право на самооборону, поддержка их путем поставок оружия не может привести к тому, что они (поставщики, - ред.) станут участником войны", - сказал министр и отметил, что не только его личное мнение, но и мнение федерального правительства.

Бушман сказал, что Германия была одной из первых стран в мире, которая систематически расследовала и собирала доказательства военных преступлений в Украине. "Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой полицейский участок, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений". Оценка проводится Федеральным управлением уголовной полиции в рамках расследования, проводимого генеральным прокурором.