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Оборонительная война: глава Минюста Германии обосновал поставки вооружений в Украину

Новина українською →
Берлин, Суббота 16 апреля 2022 12:04
Оборонительная война: глава Минюста Германии обосновал поставки вооружений в Украину Фото: министр юстиции Германии Марко Бушман (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С точки зрения международного права поставки тяжелого вооружения в Украину не приведут к тому, что Германия станет участником войны. Министр юстиции Германии Марко Бушман напомнил, что Украина ведет оборонительную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бушмана изданию Welt am Sonntag.

"Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением - оборонительной войны. Именно таковую ведет Украина… Поэтому, если они осуществляют свое законное право на самооборону, поддержка их путем поставок оружия не может привести к тому, что они (поставщики, - ред.) станут участником войны", - сказал министр и отметил, что не только его личное мнение, но и мнение федерального правительства.

Бушман сказал, что Германия была одной из первых стран в мире, которая систематически расследовала и собирала доказательства военных преступлений в Украине. "Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой полицейский участок, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений". Оценка проводится Федеральным управлением уголовной полиции в рамках расследования, проводимого генеральным прокурором.

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