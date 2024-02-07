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Защитник сборной Украины сменил Чехию на чемпионат Словакии

Дунайска Стреда, Среда 07 февраля 2024 15:33
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Защитник сборной Украины сменил Чехию на чемпионат Словакии Фото: Тарас Качараба примерил родные цвета в Словакии (dac1904.sk)
Автор: Антон Федорцив

Словацкий ДАК "Дунайска Стреда" подписал украинского центрбека Тараса Качарабу из пражской "Славии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний защитник переехал в соседний чемпионат. В первенстве Чехии он провел 6 лет и пробился в сборную Украины (3 матча).

Качараба подписал с ДАКом контракт на 2,5 года. Примерная сумма трансфера составила всего 250 тысяч долларов. Небольшие отступные связаны с тем, что "Славия" еще с начала сезона не рассчитывала на украинца. Как следствие, центрбек провел всего 2 матча во внутренних турнирах (1 ассист).

В зимнее трансферное окно Качараба якобы могло оказаться в киевском "Динамо". Об интересе столичного гранда заявил агент защитника Юрий Данченко. В конце концов он оказался в рядах словацкого середняка.

Воспитанник львовского футбола Качараба на взрослом уровне дебютировал в сезоне 2011/12 за донецкий "Шахтер-3" во Второй лиге. В первую команду "горняков" так и не пробился, играл на правах аренды за ужгородскую "Говерлу" и "Зирку" из Кропивницкого. В чемпионате Чехии играл за "Слован" из Либерца и "Славию".

К слову, накануне "Шахтер" отпустил Очеретько в "Днепр-1" на правах аренды.

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