Защитник сборной Украины сменил Чехию на чемпионат Словакии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

29-летний защитник переехал в соседний чемпионат. В первенстве Чехии он провел 6 лет и пробился в сборную Украины (3 матча).

Качараба подписал с ДАКом контракт на 2,5 года. Примерная сумма трансфера составила всего 250 тысяч долларов. Небольшие отступные связаны с тем, что "Славия" еще с начала сезона не рассчитывала на украинца. Как следствие, центрбек провел всего 2 матча во внутренних турнирах (1 ассист).

В зимнее трансферное окно Качараба якобы могло оказаться в киевском "Динамо". Об интересе столичного гранда заявил агент защитника Юрий Данченко. В конце концов он оказался в рядах словацкого середняка.

Воспитанник львовского футбола Качараба на взрослом уровне дебютировал в сезоне 2011/12 за донецкий "Шахтер-3" во Второй лиге. В первую команду "горняков" так и не пробился, играл на правах аренды за ужгородскую "Говерлу" и "Зирку" из Кропивницкого. В чемпионате Чехии играл за "Слован" из Либерца и "Славию".