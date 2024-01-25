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Оборонець збірної України повернувся в УПЛ із Європи

Житомир, Четвер 25 січня 2024 17:00
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Оборонець збірної України повернувся в УПЛ із Європи Фото: Богдан Михайліченко приміряв футболку житомирян (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" оголосило про підписання українського флангового виконавця захисного плану Богдана Михайліченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний оборонець знову виступатиме в чемпіонаті України. Нинішній сезон він розпочав у складі загребське "Динамо".

Михайліченко підписав із "поліськими вовками" контракт на 2,5 роки. Новачок приєднався до команди Юрія Калітвінцева на тренувальних зборах в Іспанії. Трансфер українця коштував "Поліссю" орієнтовно 200 тисяч євро.

Хорватський гранд фактично відмовився від Михайліченка в листопаді. Керманич "синіх" Сєргєй Якіровіч вигнав оборонця з першої команди через неналежне ставлення до роботи. Тренера розлютила поведінка українця в роздягальні після однієї з поразок.

Хто такий Богдан Михайліченко

Уродженець Борисполя, вихованець київського "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2014/15 у рідній команді.

Згодом на правах оренди захищав кольори кам'янської "Сталі" та "Зорі" з Луганська. Останні викупили контракт оборонця в 2019 році за 1 млн євро. Через рік Михайліченко переїхав до Бельгії, але закріпитися в складі столичного "Андерлехта" не зумів.

Перед сезоном 2022/23 українця орендував донецький "Шахтар". Оборонець допоміг "гірникам" завоювати чемпіонський титул, але опцію викупу гранд не активував. У складі збірної України провів 7 поєдинків.

До слова, раніше зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

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