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Защитник сборной Украины вернулся в УПЛ из Европы

Житомир, Четверг 25 января 2024 17:00
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Защитник сборной Украины вернулся в УПЛ из Европы Фото: Богдан Михайличенко примерил футболку житомирян (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" объявило о подписании украинского флангового исполнителя защитного плана Богдана Михайличенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний защитник снова будет выступать в чемпионате Украины. Нынешний сезон он начал в составе загребского "Динамо".

Михайличенко подписал с "полесскими волками" контракт на 2,5 года. Новичок присоединился к команде Юрия Калитвинцева на тренировочных сборах в Испании. Трансфер украинца обошелся "Полесью" ориентировочно в 200 тысяч евро.

Хорватский гранд фактически отказался от Михайличенко в ноябре. Наставник "синих" Сергей Якирович выгнал защитника из первой команды из-за ненадлежащего отношения к работе. Тренера разозлило поведение украинца в раздевалке после одного из поражений.

Кто такой Богдан Михайличенко

Уроженец Борисполя, воспитанник киевского "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2014/15 в родной команде.

Впоследствии на правах аренды защищал цвета каменской "Стали" и "Зари" из Луганска. Последние выкупили контракт защитника в 2019 году за 1 млн евро. Год спустя Михайличенко переехал в Бельгию, но закрепиться в составе столичного "Андерлехта" не смог.

Перед сезоном 2022/23 украинца арендовал донецкий "Шахтер". Защитник помог "горнякам" завоевать чемпионский титул, но опцию выкупа гранд не активировал. В составе сборной Украины провел 7 поединков.

К слову, ранее собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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