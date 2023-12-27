Оборонець "Юти" слемданком на 360 градусів покарав "Сан-Антоніо": момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Юти Джаз" Коллін Секстон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець підкорив моментом у третій чверті протистояння зі "Сан-Антоніо" на виїзді. Він у гордій самотності отримав передачу через весь майданчик, вдарив м'яч у паркет і виконав данк із повним розворотом.
Секстон і компанія здобули впевнену перемогу над "Сперз" (130:118). "Юта" скоротила відставання від чільної десятки Західної конференції НБА. Натомість "Сан-Антоніо" тут – безнадійний аутсайдер.
Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "джазменів" Лаурі Маркканен. Фін оформив дабл-дабл (31 очко, 12 підбирань). Натомість Секстон додав до скарбнички "Юти" ще 20 пунктів.
Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Алабами. На драфті НБА-2018 обраний "Клівлендом" під 8-м номером.
Провів у складі "Кавальєрс" 4 сезони. Покинув штат Огайо в статусі вільного агента. У вересні підписав 4-річний контракт із "Ютою" на 72 млн доларів. У складі збірної США U-17 тріумфував на ЧС-2016 в Іспанії та був визнаний MVP змагань.
Прізвисько – "Молодий бик" (Young Bull). Прізвище Секстона фігурувало в розслідуванні ФБР щодо можливої корупції в Національній асоціації студентського спорту (NCAA), але обійшлося без звинувачень.
До слова, напередодні оборонець "Денвера" Мюррей очолив підбірку моментів із сольним проходом.
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