Защитник "Юты" слэм-данком на 360 градусов наказал "Сан-Антонио": момент дня в НБА

Американец покорил моментом в третьей четверти противостояния с "Сан-Антонио" на выезде. Он в гордом одиночестве получил передачу через всю площадку, ударил мяч в паркет и выполнил данк с полным разворотом.

Секстон и компания одержали уверенную победу над "Сперз" (130:118). "Юта" сократила отставание от главенствующей десятки Западной конференции НБА. "Сан-Антонио" здесь – безнадежный аутсайдер.

Самым результативным в поединке стал форвард "джазменов" Лаури Маркканен. Финн оформил дабл-дабл (31 очко, 12 подборов). Секстон добавил в копилку "Юты" еще 20 пунктов.

Кто такой Коллин Секстон

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Алабамы. На драфте НБА-2018 выбран "Кливлендом" под 8-м номером.

Провел в составе "Кавальерс" 4 сезона. Покинул штат Огайо в статусе свободного агента. В сентябре подписал 4-летний контракт с "Ютой" на 72 млн долларов. В составе сборной США U-17 триумфовал на ЧМ-2016 в Испании и был признан MVP соревнований.

Прозвище – "Молодой бык" (Young Bull). Фамилия Секстона фигурировала в расследовании ФБР по поводу возможной коррупции в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), но обошлось без обвинений.