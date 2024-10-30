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Оборонець "Сіетла" з дебютним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Брендон Монтур в обіймах партнерів (x.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Сіетл Кракен" Брендона Монтура першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

30-річний канадець взяв участь в гостьовому розгромі "Монреаля" (8:2). Він закинув три шайби "Кракен" поспіль.

"Сіетл" шокував "Канадієнс" уже в першому періоді. До середини 20-хвилинки Олексяк, Еванс, Шварц і Бйоркстранд довели рахунок до великого. Кофілд під кінець відрізку розмочив цифри на табло, та далі до справи взявся Монтур.

На початку другого періоду він дальнім кидком реалізував більшість "Кракен". Згодом оборонець з другої спроби переграв Прімо. У третій же 20-хвилинці Монтур влучно кинув із лівого кола за чисельної переваги "Сіетла". Добив господарів Толванен, а підсолодив гіркоту поразки "Монреаля" Андерсон.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Філадельфії" Самуель Ерссон і голкіпер "Міннесоти" Марк-Андре Фльорі. Перший парирував 23 кидки та оформив шатаут проти "Бостона" (2:0). Натомість другий востаннє в кар'єрі приїхав у Піттсбург, де в складі "Пінгвінз" колись розпочинав шлях в еліті.

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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