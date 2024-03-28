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Оборонець "Оклахоми" у відриві запустив шалену "ракету" однією рукою: момент дня в НБА

Фото: Айзея Джо набрав 17 очок проти "Г'юстона" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Оклахоми-Сіті Тандер" Айзея Джо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Г'юстоном". У швидкій атаці "Тандер" він влетів до "фарби" та однією лівою оформив слемданк, відправивши на підлогу опонента.

Однак, старань Джо та інших забракло для перемоги "Оклахоми". "Рокетс" дотиснули господарів в овертаймі (132:126). "Тандер" залишилися на другій сходинці Західної конференції НБА, а "Г'юстон" – на 11-й позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Рокетс" Джейлен Грін. Він набрав 37 очок, зробив 10 підбирань і віддав 7 передач. Тим часом Джо поклав у скарбничку "Оклахоми" 17 пунктів.

 

 

Хто такий Айзея Джо

Уродженець штату Арканзас, на студентському рівні виступав за місцевих "Рейзорбекс". Обраний "Філадельфією" під 49-м номером драфту НБА-2020.

Провів у складі "Севенті Сіксерс" два сезони. Восени 2022-го пенсильванці відрахували оборонця. Через три дні він уклав контракт із "Оклахомою". У лютому торік набрав рекордні для себе 28 очок під егідою асоціації.

У старшій школі грав пліч-о-пліч із Джейліном Вільямсом. Тепер вони разом виступають у лавах "Тандер". У коледжі став членом афроамериканського братства "Фі-Бета-Сигма".

До слова, напередодні центровий "Лейкерс" Девіс очолив підбірку моментів із блокшотом на останніх секундах.

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