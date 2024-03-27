Холоднокровний блокшот зірки "Лейкерс" врятував від поразки в овертаймі: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець підкорив епізодом під завісу першого овертайму проти "Мілуокі". За лічені секунди до сирени, коли рахунок був рівним (117:117), він у розкішному стилі заблокував двоочкову спробу Лілларда.

Зрештою, "Лос-Анджелес" зумів дотиснути "Бакс" у другому овертаймі (128:124). Завдяки перемозі "Лейкерс" закріпилися на 9-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Мілуокі" залишився на другій сходинці на Сході.

Сам Девіс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 34 очки, зробив 23 підбирання і віддав 2 передачі. На майданчику центровий провів майже 52 хвилини, що стало його персональним рекордом на рівні асоціації.

Хто такий Ентоні Девіс

Уродженець Чикаго (штат Іллінойс), на студентському рівні захищав кольори "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Нью-Орлеаном" під першим номером драфту НБА-2012.

У складі команди провів 7 сезонів. Перед кампанією 2019/20 перебрався до лав "Лейкерс" і з першої спроби здобув чемпіонський титул. Дев'ятиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021, 2024), переможець NBA In-Season Tournament-2023.

За характерні брови отримав очікуване прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".