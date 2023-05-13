Оборонець "Лейкерс" виконав розкішний триочковий під сирену: момент дня в НБА
Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Лос-Анджелес Лейкерс" Остін Рівз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець запам'ятався моментом на останніх секундах другої чверті зустрічі з "Голден Стейтом". Після блокшота Девіса під власним кошиком Рівз підхопив м'яч і виконав кидок із власної половини. "Апельсин" під супровід сирени влучив у ціль.
Стараннями Девіса, Рівза та Джеймса "Лейкерс" здобули домашню перемогу (122:101) та пробилися у фінал Західної конференції НБА. Там суперником "Лос-Анджелеса" буде Денвер. Перший матч – у ніч проти 17 травня.
Сам Рівз провів на паркеті понад 39 хвилин. За цей час він встиг набрати 23 очки, зробив 5 підбирань і віддав 6 передач. Найрезультативнішим у поєдинку став зірка "Ворріорз" Стеф Каррі (32 пункти).
Хто такий Остін Рівз
Уродженець штату Арканзас, на студентському рівні виступав за "Вічіто Стейт Шокерс" і "Оклахоми Сунерс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.
У серпні того ж року підписав контракт із "Лейкерс". Проводить другий сезон у складі каліфорнійців. У березні цьогоріч оновив персональний рекорд, набравши 35 очок проти "Орландо", а в квітні зумів оформити 2 тріпл-дабли.
Виріс у баскетбольній сім'ї, батько та мати Рівза грали за Університет Арканзаса. Завдяки німецькому походженню може потрапити до тамтешньої збірної. Підписав угоду з китайським брендом взуття Rigorer.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.