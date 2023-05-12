Данк зірки "Філадельфії" після майстерного кросовера: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Борода" підкорив епізодом під завісу другої чверті поєдинку проти "Бостона". Харден пішов до атаки з центру майданчика, на лінії штрафних кидків пішов від Смарта завдяки ефектному кросоверу та опинився в 3-секундній зоні. Там він технічно поклав згори.

Старань оборонця, однак, забракло для командного успіху. "Севенті Сіксерс" поступилися "Селтікс" (86:95) і дозволили бостонцям зрівняти рахунок у серії до чотирьох перемог (3:3). Вирішальний матч зіграють у Массачусетсі.

Сам Харден провів у грі 43 хвилини. За відведений час він встиг набрати 13 очок, зробив 7 підбирань і віддав 9 передач. Найрезультативнішим у матчі став його партнер по команді Джоел Ембіід (26 пунктів).

Хто такий Джеймс Харден

Уродженець Лос-Анджелеса, на студентському рівні виступав за "Арізону Стейт Сан Девілз". На драфті НБА-2009 обраний "Оклахомою" під третім номером.

У лавах "Тандер" провів три сезони, а потім віддав 8,5 років "Г'юстону". У складі "Філадельфії" опинився посеред сезону 2021/22 після нетривалого перебування у "Брукліні". Найцінніший гравець асоціації-2018, тричі поспіль ставав найрезультативнішим гравцем регулярної першості (2018-2020).

Зі збірною США виграв Олімпіаду-2012 та чемпіонат світу-2014.Став обличчям симулятора NBA Live 18 від EA Sports.